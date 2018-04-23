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Более 250 пикниковых точек доступно москвичам на территории ООПТ
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Более 250 пикниковых точек доступно москвичам на территории ООПТ 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Отдохнуть на столичных особо охраняемых природных территориях и пожарить шашлыки можно на более 250 пикниковых точках.
Пикниковые точки оборудованы комплектом мебели (стол и скамейки), противопожарными мангалами, ящиками для песка, бочками для использованных углей и контейнерами для сбора мусора. Кроме того, там размещены информационные щиты с правилами пользования этой зоной. А некоторые точки оборудованы навесами и беседками.
Имеются пикниковые точки и на природной территории «Кузьминки-Люблино». Они расположены по адресам: квартал 2-3 парка, улица Юных Ленинцев, 96 (в лесном массиве); квартал 6 парка, Тополевая аллея (рядом со Скотным двором, в лесном массиве парка), квартал 22 парка, улица Головачева, 3; природный комплекс № 79 «Жулебинский лесопарк», улица Привольная, 40. Каждая зона также оборудована всем необходимым.
При этом сотрудники ГПБУ «Мосприрода» напоминают, что на особо охраняемых природных территориях запрещено использование открытого огня, своих мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи вне специально обустроенных площадок. Штраф за нарушение запрета составляет 5 000 рублей с человека.
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