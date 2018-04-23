Существовал ли на самом деле «благородный разбойник» Робин Гуд

О благородном разбойнике Робин Гуде написано множество стихов, повестей и баллад. Но вот был ли он реальной личностью, или всего лишь красивой легендой? По этому поводу давно идут исторические споры.

Кто был прототипом Робина Гуда?

Вероятно, самым ранним источником, повествующим о деяниях этого героя, является «Баллада о Робин Гуде», написанная в конце XIV столетия. Гордый, бесстрашный разбойник из Шервудского леса грабит богатых, помогает бедным, наказывает злых и жадных… Позднее имя Робина Гуда начинает появляться и в других источниках. Например, в «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера упоминается о «зарослях орешника, где гулял веселый Робин». Современные исследователи считают, что прототипами Робина Гуда могли быть сразу несколько исторических личностей. Так, в реестрах переписи населения за 1228 и 1230 годы встречается имя Роберта Гуда по прозвищу Домовой. Как сообщают источники, он вступал в конфликты с законом. Кроме того, приблизительно к тому же времени относится возникновение повстанческого движения во главе с сэром Робертом Твингом. Известно, что повстанцы грабили монастыри, забирали оттуда запасы зерна и раздавали беднякам. Еще один кандидат на роль Робина Гуда — Роберт Фитцут. Легенда гласит, что Фитцут родился в аристократической семье, жил примерно с 1160 по 1247 год и устраивал мятежи, дабы завоевать якобы положенный ему по праву титул графа Хантингтонского. Во всяком случае, даты жизни Фитцута совпадают с датами жизни Робина Гуда, как они указаны в некоторых источниках. Однако в официальных архивах упоминаний о Роберте Фитцуте не найдено. Робина Гуда, однако скептики указывают на то, что современные записи не упоминают о мятежном дворянине по имени Робин Фитзут.

Кто был королем Робина Гуда?

Помимо проблем, связанных с временем происхождения историй о Робин Гуде, различные источники рассказывают нам о различных королях. Первый историк, Вальтер Боуэр уверенно поместил Робина Гуда в восстание 1265 года против короля Генриха Ш, которое возглавил его Симон де Монфор, зять короля. После его поражения во время битвы при Эвешеме большинство восставших остались в армии и вели примерно такую жизнь, которая описана в балладах о Робин Гуде. «В то время, — писал Вальтер Боуэр — известный разбойник Робин Гуд выступил среди тех, кто был лишен наследства и выслан за участие в восстание. Эти люди воспевали свои подвиги в романсах, представлениях и отрывках». Основной загвоздкой в рассуждениях Боуэра является наличие лука, который так часто встречается в балладах о Робин Гуде. Он еще не был изобретен во времена восстания Симона де Монфора. Документ, датированный 1322 годом, рассказывает о «камне Робин Гуда» в Йоркшире. Предполагается, что баллады — не человек — были уже хорошо известны к этому времени. Те, кто разместил бы настоящего Робина Гуда именно в этом временном отрезке, предполагает, что Робин Гуд, владелец Уэйкфилда, принимавший участие в восстании графа Ланкастера, был прототипом мятежного героя. На следующий год, указыват они, король Эдуард II посетил Ноттингем и взял себе на службу придворным камердинером некоего Робина Гуда. Жалованье ему выплачивалось следующие 12 месяцев или до его увольнения, «поскольку он не мог больше работать». Это свидетельство прекрасно представлено в третьей истории «Маленького жеста Робина Гуда» Упоминание о короле Эдуарде II поселяет героя разбойников в первой четверти 14 века. Но по другим версиям Робин Гуд появляется как сторонник короля Ричарда Львиное Сердце, который правил в последнем десятилетии 12 века, и противник брата Ричарда и его преемника Джона Безземельного — так он был назван за потерянные во Франции территории.

Вымышленные истории.

Что наиболее очевидно в Робин Гуде –это развитие легенды о нем. В ранних балладах нет упоминания о Мэриан, любимой девушке героя. Она впервые появляется в конце 15 столетия, когда фольклорные песни и танцы становятся популярными в майские праздники. Огромный малыш Джон вместе с Робином Гудом в самом начале, но отец Тук появляется в последней балладе, когда он окунает Робина в бурный поток. Настоящий Робин гуд простой йомен, позднее он превращается в мятежного дворянина. Существует так много противоречивых дополнений к легенде о Робине Гуде, что маловероятно, что когда-нибудь будет найден настоящий герой. Большинство ученых в настоящее время согласны с тем, что он представляет собой тип — герой разбойник — который был описан в балладах, передаваемых из поколения в поколение с 1300-х годов. Рассказчики вплетают в свои рассказы разнообразные противоречивые истории и реальных людей и превращают все это в историю о человеке, который, возможно, никогда не существовал. Как писал один профессор: «Робин Гуд — это порождение музы», изобретение неизвестных поэтов, которые хотели прославить обычного человека, который искал справедливости против давления знати и богатства. Именно это прославило его и сделало героем баллад: Он был добрым разбойником И делал много добра беднякам И за это Господь пощадил его душу.

Существует также версия о том, что Робин Гуд был одним из воинов короля Ричарда Львиное Сердце. Тот правил Англией в последнем десятилетии XII века. Однако упомянутый монарх почти не бывал в своей державе, проводя время в заграничных военных походах. А похождения Робина Гуда разворачиваются именно в Англии. Прототипом Робина Гуда мог стать и некий арендатор из Уэйкфилда, в 1322 году принявший участие в восстании графа Ланкастера. Данная версия подтверждается документальными сведениями о том, что в 1323 году английский король Эдуард II, побывав в Ноттингеме, принял к себе на службу камердинером человека по имени Роберт Гуд. В «Балладе о Робин Гуде» приведены похожие факты. Историки считают, что если Робин Гуд действительно существовал, то свои подвиги он совершал в первой четверти XIV века. Это как раз совпадало с эпохой правления Эдуарда II.

Человек в капюшоне

Большинство исследователей все же склонны считать, что Гуд — это прозвище, а не фамилия. Hood (Гуд) в переводе с английского означает «капюшон». Это традиционный элемент одежды всех средневековых разбойников. Кстати, это слово могло обозначать сразу несколько головных уборов: капюшон, чепец, башлык, клобук, шлем — главное, чтоб он защищал всю голову… А еще у термина есть переносное значение: «скрывать». Отсюда и выражение «hoodlum» — «головорез», «хулиган» (ведь честным людям не требуется закрывать лицо и голову, если они не воины). Таким образом, под Робином Гудом понимался человек скрытный и с хулиганскими замашками… Итак, вероятнее всего, образ Робина Гуда является собирательным. Притесняемая властями и богачами беднота мечтала о народном герое, который сражался бы за справедливость, защищая права самых обездоленных.

Могила разбойника

Как ни странно, у мифического персонажа есть своя могила, рядом с которой даже установлен памятник Робин Гуду. Находится она близ аббатства Кирклесс в Западном Йоркшире. Как гласит легенда, больной Робин Гуд приехал к аббатисе монастыря, прослышав, что она весьма сведуща в лекарском ремесле. Но та оказалась лояльной к преследовавшим разбойника властям и решила, напротив, ускорить его кончину. Женщина пошла на хитрость: сделала так, что Робин потерял слишком много крови, а чтобы пациент этого не заметил, пропускала кровь через кувшин с дыркой. Поняв, что конец близок, Робин Гуд завещал похоронить себя там, где упадет выпущенная им стрела. Стрела упала примерно в 650 метрах от монастырской сторожки, где, по преданиям, разбойника настигла смерть. Там и устроили мемориал. Между тем исследователь Ричард Рутерфорд-Мур сомневается в том, что Робина Гуда могли похоронить именно в этом месте. Поэкспериментировав с луком и стрелами средневекового образца, он заключил, что стрела, пущенная из окна сторожки, могла отлететь от него самое большее на 5 метров. А архивы свидетельствуют о том, что в XVIII веке в процессе прокладки труб рядом с пресловутой сторожкой обнаружили останки неизвестного мужчины. Может, это и были кости Робина Гуда? Но где они теперь — никому неведомо.