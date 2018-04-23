Следователи ищут виновных в гибели ребенка во время ураганного ветра

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели девочки во время шторма в Москве . Сейчас выясняют, кто отвечал за обслуживание площадки для сбора мусора. Назначена экспертиза, чтобы выяснить: насколько надежно была закреплена конструкция, которая не выдержала порывов сильного ветра и упала на трех школьниц. Все они получили сильные травмы, одну девочку спасти не удалось.

Но даже если будет доказано, что собственник оборудовал площадку по всем требованиям, ответственности избежать ему не удастся.