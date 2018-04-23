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Фестиваль «Московское долголетие» прошел на Первомайской
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Фестиваль «Московское долголетие» прошел на Первомайской 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» провел праздничную программу для жителей нескольких районов ВАО.
В школе №1508 на прошлой неделе состоялся фестиваль «Московское долголетие», организованный ТЦСО «Восточное Измайлово». Каждый филиал: «Измайлово», «Восточное Измайлово», «Северное Измайлово», «Гольяново» и «Восточный» представили на площадке школы своих талантливых мастеров и мастериц. Кроме того представители филиалов центра рассказали о своих программах в рамках проекта «Московское долголетие», площадках партнеров, помогли гостям заполнять анкеты.
Как сообщили пенсионеры района Измайлово, особый интерес у них вызвали мастер-классы по зумбе, декупажу, декоративному дизайну, рисованию, спортивному флешмобу и урокам скандинавской ходьбы.
Праздник завершился концертом, на котором выступили ансамбли ТЦСО «Московские зори» под руководством Михаила Дерябина и коллектив под руководством Баатра Лижди-Горяева.
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