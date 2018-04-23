Фестиваль «Московское долголетие» прошел на Первомайской

Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» провел праздничную программу для жителей нескольких районов ВАО.

В школе №1508 на прошлой неделе состоялся фестиваль «Московское долголетие», организованный ТЦСО «Восточное Измайлово». Каждый филиал: «Измайлово», «Восточное Измайлово», «Северное Измайлово», «Гольяново» и «Восточный» представили на площадке школы своих талантливых мастеров и мастериц. Кроме того представители филиалов центра рассказали о своих программах в рамках проекта «Московское долголетие», площадках партнеров, помогли гостям заполнять анкеты.

Как сообщили пенсионеры района Измайлово, особый интерес у них вызвали мастер-классы по зумбе, декупажу, декоративному дизайну, рисованию, спортивному флешмобу и урокам скандинавской ходьбы.

Праздник завершился концертом, на котором выступили ансамбли ТЦСО «Московские зори» под руководством Михаила Дерябина и коллектив под руководством Баатра Лижди-Горяева.