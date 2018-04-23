Никитский монастырь в Кашире восстановят до конца весны

В подмосковной Кашире планируют до конца мая восстановить Никитский монастырь, в эти работы было вложено до 200 миллионов рублей, сообщил в понедельник глава городского округа Алексей Спасский.

В понедельник Спасский выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Темой встречи стали итоги работы в 2017 году и планы на 2018.

«Здания реконструируются за счет фонда восстановления порушенных святынь. Территорию близлежащую (к Никитскому монастырю — ред.) благоустраивают за счет средств муниципального бюджета. Готовность объекта к концу мая должна составлять 99%», — сказал Спасский журналистам.

Он отметил, что всего на работы направлено порядка 150-200 миллионов рублей. Решение по будущему монастыря пока не приятно. Пока Преображенский собор будет открыт как приходской храм.

«Пока решение, какой будет храм — мужской или женский, не принято», — заключил Спасский.