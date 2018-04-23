Ученые рассчитывали по формуле начало Третьей мировой войны

Третья мировая война предсказуема, решил американский математик и объяснил, когда ждать очередной планетарной бойни.

Отечественные ученые прокомментировали пророчество американского коллеги, назвавшего дату начала Третьей мировой войны. Роль пророка взял на себя профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо ( США Аарон Клаузет , который с помощью методов математического прогнозирования решил подсчитать, когда на планете начнется следующая глобальная резня.

Для того чтобы вывести дату Х, он проанализировал статистику по всем военным конфликтам за период с 1823 года (поход французов на Испанию ) до 2003 года (военная операция США против Ирака ). Как выяснилось, за это время мир пережил как минимум 95 межгосударственных войн, в каждой из которых погибли от 1000 (минимальный размер потерь) до 16 634 907 (официальные боевые потери Второй мировой) человек. Серьезных конфликтов (таковыми он посчитал войны, в которых полегли больше 26 625 солдат) за это время было 34.

Дальше математик проанализировал частоту и интенсивность всех этих вооруженных противостояний, сопоставил их с длительностью мирных периодов, пошаманил с формулами и калькуляцией (со всеми выкладками Клаузета можно ознакомиться на сайте журнала Science Advances) и пришел в итоге к выводу, что в идеале война должна начаться не раньше 2143 года.

Российские коллеги Клаузета к его прогнозу отнеслись скептически. Так, Виктор Сергеев , директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России, имеющий как историческую, так и физико-математическую ученые степени, назвал все это «полной ерундой, сделанной ради сенсации»:

— Никакой прогноз в таких вещах не работает. Можно прогнозировать экономику, можно прогнозировать исход выборов, но прогнозировать сингулярное (от лат. singulāris — отдельный, одиночный. — «ВМ») событие, которое зависит от политической ситуации в мире и массы других причин, не учитывавшихся в прогнозе, — это полный абсурд.

Математик Сергей Малков , ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и профессор факультета глобальных процессов МГУ , тоже не увидел в выкладках американца правды жизни:

— На протяжении последних 20 лет математика действительно стала вторгаться в историческую область, развивается направление клиодинамика, которая занимается математическим моделированием социально-исторических процессов. Она действительно выявила уже довольно много устойчивых, в том числе и циклических, закономерностей в развитии общества.

По существу, сейчас идет активное математическое освоение социальных наук. Более того, я уверен, что XXI век станет веком математизации социальных вопросов, а значит, прогнозы здесь будут множиться, а их достоверность — расти.

Однако, несмотря на то что отдельные математики просто спят и видят, как бы сбросить с пьедесталов таких классиков предсказательного жанра, как Нострадамус, Кейси и баба Ванга, получается у них это пока довольно неуклюже:

— Конкретно этот прогноз, про Третью мировую, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики, — объяснил «ВМ» ученый. — Человек просто обработал небольшой массив данных и сделал вывод, ориентируясь на прошлые периоды. А такая экстраполяция, перенос прошлого на будущее, сейчас уже не работает, потому что изменения происходят слишком быстро, время как бы сжимается, мы все это чувствуем. Ну и наконец, смешно предсказывать что-то вперед на столетия. Это как в известной притче — «либо ишак сдохнет, либо падишах умрет», проверить-то все равно нельзя.

Однако говорить, что «военный вопрос» не поддается никакой цикличности, все же нельзя, — продолжает Сергей Малков. — Например, мировые войны можно увязать с так называемыми циклами Кондратьева , описывающими подъемы и спады мировой экономики. По этой теории, кризисные явления, начиная с промышленной революции XIX века, происходят в мире каждые 45–60 лет. Это время, когда обостряются противоречия между основными геополитическими игроками, а войны как раз являются прямым следствием этого обострения…

Кстати, несмотря на то что эти циклы были описаны русским экономистом Николаем Кондратьевым еще в 1920-х годах, многие его нынешние «коллеги» до сих пор используют их в прогнозах.

В свое время Кондратьев проанализировал большой массив данных по самым разным странам (индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.) и пришел к выводу, что экономика развивается волнообразно.

Начало каждой растущей волны связано с серьезными изменениями в условиях хозяйственной жизни общества: технические изобретения и открытия идут косяком, в систему денежного обращения вносятся кардинальные изменения, на мировую арену вступают новые страны-игроки и т. д. Причем волновые подъемы, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами вроде революций и войн, чем волновые спады. Зато последние сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

— Если исходить из этих циклов, — считает Сергей Малков, — Третья мировая уже была — ею вполне можно назвать развал СССР. Да, в этом случае обошлось без «горячей фазы», но вместе с человечеством меняются ведь и войны. Хотя цель все та же — подавить геополитического противника, в том числе и экономически. Результат таких глобальных конфликтов остается прежним — передел мира. А он уже произошел.

Да и нынешнее время особо мирным я бы не назвал: налицо все классические фазы глобального противостояния — идеологическая, экономическая, политическая, психологическая, да какая угодно. Надеюсь, что у политиков хватит ума не довести дело до вооруженной фазы. Хотя бы потому, что сейчас раздуть пожар так, чтобы он тебя не затронул, практически нереально. Да и опыт двух мировых войн еще у всех в памяти.

К-ЦИКЛЫ

В настоящее время описаны шесть периодических циклов мировой экономики, предложенных Кондратьевым (К-циклы). Сейчас мы находимся в самой нижней, ниспадающей точке пятого (его пик пришелся на 2000 год):

1 ЦИКЛ (1803–1843)

Активное развитие текстильных фабрик, промышленное использование каменного угля.

2 ЦИКЛ (1844–1896)

Угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.

3 ЦИКЛ (1891–1947)

Тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.

4 ЦИКЛ (1945–1983)

Бурное развитие химпрома, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство автомобилей и других машин.

5 ЦИКЛ (1981–2020)

Развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.

6-Й ЦИКЛ (2018–2060)

Возможно, сближение и тесное переплетение нано-, био-, информационных и когнитивных технологий.