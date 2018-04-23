Ученые рассчитывали по формуле начало Третьей мировой войны 

Третья мировая война предсказуема, решил американский математик и объяснил, когда ждать очередной планетарной бойни.
Отечественные ученые прокомментировали пророчество американского коллеги, назвавшего дату начала Третьей мировой войны. Роль пророка взял на себя профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо (США) Аарон Клаузет, который с помощью методов математического прогнозирования решил подсчитать, когда на планете начнется следующая глобальная резня.
Для того чтобы вывести дату Х, он проанализировал статистику по всем военным конфликтам за период с 1823 года (поход французов на Испанию) до 2003 года (военная операция США против Ирака). Как выяснилось, за это время мир пережил как минимум 95 межгосударственных войн, в каждой из которых погибли от 1000 (минимальный размер потерь) до 16 634 907 (официальные боевые потери Второй мировой) человек. Серьезных конфликтов (таковыми он посчитал войны, в которых полегли больше 26 625 солдат) за это время было 34.
Дальше математик проанализировал частоту и интенсивность всех этих вооруженных противостояний, сопоставил их с длительностью мирных периодов, пошаманил с формулами и калькуляцией (со всеми выкладками Клаузета можно ознакомиться на сайте журнала Science Advances) и пришел в итоге к выводу, что в идеале война должна начаться не раньше 2143 года.
Российские коллеги Клаузета к его прогнозу отнеслись скептически. Так, Виктор Сергеев, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России, имеющий как историческую, так и физико-математическую ученые степени, назвал все это «полной ерундой, сделанной ради сенсации»:
— Никакой прогноз в таких вещах не работает. Можно прогнозировать экономику, можно прогнозировать исход выборов, но прогнозировать сингулярное (от лат. singulāris — отдельный, одиночный. — «ВМ») событие, которое зависит от политической ситуации в мире и массы других причин, не учитывавшихся в прогнозе, — это полный абсурд.
Математик Сергей Малков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и профессор факультета глобальных процессов МГУ, тоже не увидел в выкладках американца правды жизни:
— На протяжении последних 20 лет математика действительно стала вторгаться в историческую область, развивается направление клиодинамика, которая занимается математическим моделированием социально-исторических процессов. Она действительно выявила уже довольно много устойчивых, в том числе и циклических, закономерностей в развитии общества.
По существу, сейчас идет активное математическое освоение социальных наук. Более того, я уверен, что XXI век станет веком математизации социальных вопросов, а значит, прогнозы здесь будут множиться, а их достоверность — расти.
Однако, несмотря на то что отдельные математики просто спят и видят, как бы сбросить с пьедесталов таких классиков предсказательного жанра, как Нострадамус, Кейси и баба Ванга, получается у них это пока довольно неуклюже:
— Конкретно этот прогноз, про Третью мировую, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики, — объяснил «ВМ» ученый. — Человек просто обработал небольшой массив данных и сделал вывод, ориентируясь на прошлые периоды. А такая экстраполяция, перенос прошлого на будущее, сейчас уже не работает, потому что изменения происходят слишком быстро, время как бы сжимается, мы все это чувствуем. Ну и наконец, смешно предсказывать что-то вперед на столетия. Это как в известной притче — «либо ишак сдохнет, либо падишах умрет», проверить-то все равно нельзя.
Однако говорить, что «военный вопрос» не поддается никакой цикличности, все же нельзя, — продолжает Сергей Малков. — Например, мировые войны можно увязать с так называемыми циклами Кондратьева, описывающими подъемы и спады мировой экономики. По этой теории, кризисные явления, начиная с промышленной революции XIX века, происходят в мире каждые 45–60 лет. Это время, когда обостряются противоречия между основными геополитическими игроками, а войны как раз являются прямым следствием этого обострения…
Кстати, несмотря на то что эти циклы были описаны русским экономистом Николаем Кондратьевым еще в 1920-х годах, многие его нынешние «коллеги» до сих пор используют их в прогнозах.
В свое время Кондратьев проанализировал большой массив данных по самым разным странам (индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.) и пришел к выводу, что экономика развивается волнообразно.
Начало каждой растущей волны связано с серьезными изменениями в условиях хозяйственной жизни общества: технические изобретения и открытия идут косяком, в систему денежного обращения вносятся кардинальные изменения, на мировую арену вступают новые страны-игроки и т. д. Причем волновые подъемы, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами вроде революций и войн, чем волновые спады. Зато последние сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.
— Если исходить из этих циклов, — считает Сергей Малков, — Третья мировая уже была — ею вполне можно назвать развал СССР. Да, в этом случае обошлось без «горячей фазы», но вместе с человечеством меняются ведь и войны. Хотя цель все та же — подавить геополитического противника, в том числе и экономически. Результат таких глобальных конфликтов остается прежним — передел мира. А он уже произошел.
Да и нынешнее время особо мирным я бы не назвал: налицо все классические фазы глобального противостояния — идеологическая, экономическая, политическая, психологическая, да какая угодно. Надеюсь, что у политиков хватит ума не довести дело до вооруженной фазы. Хотя бы потому, что сейчас раздуть пожар так, чтобы он тебя не затронул, практически нереально. Да и опыт двух мировых войн еще у всех в памяти.
К-ЦИКЛЫ
В настоящее время описаны шесть периодических циклов мировой экономики, предложенных Кондратьевым (К-циклы). Сейчас мы находимся в самой нижней, ниспадающей точке пятого (его пик пришелся на 2000 год):
1 ЦИКЛ (1803–1843)
Активное развитие текстильных фабрик, промышленное использование каменного угля.
2 ЦИКЛ (1844–1896)
Угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.
3 ЦИКЛ (1891–1947)
Тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.
4 ЦИКЛ (1945–1983)
Бурное развитие химпрома, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство автомобилей и других машин.
5 ЦИКЛ (1981–2020)
Развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.
6-Й ЦИКЛ (2018–2060)
Возможно, сближение и тесное переплетение нано-, био-, информационных и когнитивных технологий.