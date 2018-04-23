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Мужчина из Рокгемптона, потерявший кончик пальца в несчастном случае на рабочем месте судится с тремя компаниями на сумму в 2,4…
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Мужчина из Рокгемптона, потерявший кончик пальца в несчастном случае на рабочем месте судится с тремя компаниями на сумму в 2,4… 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
В документах по иску о возмещении вреда, поданных в Верховный Суд Рокгемптона 23 марта, указано, что мужчина получил травму на работе. Митчелл требует $750,271 от компании Frontline Equipment Maintenance и $822,786 от компаний Glencore Australia и Hastings Deering. В иске утверждается, что Чоппинг, которому 34 года, был сотрудником Frontline, когда он работал на шахте Glencore Rolleston Open Cut и действия сотрудников Frontline и Hastings Deering привели к тому, что левый указательный палец г-на Чоппинга был раздавлен и отделен от остальной части его руки. Это привело к тому, что он потерял часть пальца в результате ошибки действия сотрудников компаний. В претензии излагается, если бы было использовано правильное оборудование, то Чоппинг не потерял бы кончик пальца. Кроме того, в иске требуют удовлетворить компенсацию в $ 650,00 за возможные будущие потери и $ 71,500 для выплат по пенсионному обеспечению. «Истец является чернорабочим и нужно полагаться на его угрозу силы для своей рабочей жизни. Истец имеет очень высокий доход…» говорится в документе.
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