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Спикер парламента Косово представил платформу по переговорам с Сербией
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Спикер парламента Косово представил платформу по переговорам с Сербией 

РИА Новости 1 час назад
БЕЛГРАД, 23 апр — РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели в понедельник представил депутатам платформу по дальнейшим переговорам с властями Сербии в Брюсселе, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в минувший четверг в Белграде заявил, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.
Лидер правящей Демократической партии Косово и председатель парламента свой документ посвятил не только отношениям Приштины с Белградом, но и «достижению политического консенсуса» между политическими силами в самом Косово.
"Среди важнейших вопросов, которые считаю основными в данной платформе, и для которых необходим консенсус и формирование общегосударственного подхода: диалог с Сербией, формирование Ассоциации (Сообщества — ред.) муниципалитетов с сербским большинством, создание армии Косово, путь европейской интеграции и реформа выборов", — цитирует телеканал Весели.
Официальный Белград в конце марта поддержал решение косовских сербов самостоятельно начать формирование Сообщества сербских общин (ССО). Перед тем в Косовска-Митровице прошло собрание представителей сербов Косово, на котором делегаты десяти муниципалитетов края единогласно приняли решение, что если косовско-албанские власти в Приштине не начнут до 20 апреля формирование в крае ССО, то они это сделают самостоятельно. Впоследствии лидеры косовских сербов согласились подождать четыре месяца, отпущенные Брюсселем Приштине для формирования ССО.
Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.
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