Спикер парламента Косово представил платформу по переговорам с Сербией

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в минувший четверг в Белграде заявил, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.

Лидер правящей Демократической партии Косово и председатель парламента свой документ посвятил не только отношениям Приштины с Белградом, но и «достижению политического консенсуса» между политическими силами в самом Косово.

"Среди важнейших вопросов, которые считаю основными в данной платформе, и для которых необходим консенсус и формирование общегосударственного подхода: диалог с Сербией, формирование Ассоциации (Сообщества — ред.) муниципалитетов с сербским большинством, создание армии Косово, путь европейской интеграции и реформа выборов", — цитирует телеканал Весели.

Официальный Белград в конце марта поддержал решение косовских сербов самостоятельно начать формирование Сообщества сербских общин (ССО). Перед тем в Косовска-Митровице прошло собрание представителей сербов Косово, на котором делегаты десяти муниципалитетов края единогласно приняли решение, что если косовско-албанские власти в Приштине не начнут до 20 апреля формирование в крае ССО, то они это сделают самостоятельно. Впоследствии лидеры косовских сербов согласились подождать четыре месяца, отпущенные Брюсселем Приштине для формирования ССО.

Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом , а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.