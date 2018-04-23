Медведев: новым гендиректором РЭЦ может стать Слепнев

ГОРКИ, 23 апреля. / ТАСС /. Новым главой Российского экспортного центра может стать замглавы аппарата правительства Андрей Слепнев . Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.

"Еще один вопрос — кадровый. Изменение в руководстве Российского экспортного центра. Действующий генеральный директор Петр Михайлович (Фрадков — прим. ТАСС) переходит на другую работу. Он сделал многое для становления экспортного центра.

На должность генерального директора экспортного центра предполагается назначить заместителя руководителя аппарата правительства Андрея Александровича Слепнева", — сказал Медведев.