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Медведев: новым гендиректором РЭЦ может стать Слепнев
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Медведев: новым гендиректором РЭЦ может стать Слепнев 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ГОРКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Новым главой Российского экспортного центра может стать замглавы аппарата правительства Андрей Слепнев. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.
"Еще один вопрос — кадровый. Изменение в руководстве Российского экспортного центра. Действующий генеральный директор Петр Михайлович (Фрадков — прим. ТАСС) переходит на другую работу. Он сделал многое для становления экспортного центра.
На должность генерального директора экспортного центра предполагается назначить заместителя руководителя аппарата правительства Андрея Александровича Слепнева", — сказал Медведев.
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