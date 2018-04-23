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В ПАСЕ пожаловались на решение России не платить взносы
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В ПАСЕ пожаловались на решение России не платить взносы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 23 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», и рассказала, что дефицит бюджета организации составляет 18 миллионов евро.
Представляя в понедельник доклад о деятельности уставного органа ПАСЕ — Бюро, Паскье отметила, что «финансовая ситуация не самая радужная».
"Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России", — сказала она, отметив, что это привело к дефициту бюджета организации в размере 18 миллионов евро.
"Учитывая бюджетную ситуацию, Бюро Ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы", — констатировала докладчица.
Паскье призвала «к совместной ответственности все государства члены, чтобы они выполняли свои обязательства при вступлении».
"Участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку и активное участие в работе Совета Европы", — добавила она.
Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ, лишенной ряда прав в 2014 — 2015 годах из-за позиции по Крыму, не будут полностью восстановлены.
Москва неоднократно предлагала Страсбургу пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Несмотря на приостановку выплат в бюджет Совета Европы, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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