В ПАСЕ пожаловались на решение России не платить взносы

Представляя в понедельник доклад о деятельности уставного органа ПАСЕ — Бюро, Паскье отметила, что «финансовая ситуация не самая радужная».

"Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России ", — сказала она, отметив, что это привело к дефициту бюджета организации в размере 18 миллионов евро.

"Учитывая бюджетную ситуацию, Бюро Ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы", — констатировала докладчица.

Паскье призвала «к совместной ответственности все государства члены, чтобы они выполняли свои обязательства при вступлении».

"Участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку и активное участие в работе Совета Европы", — добавила она.

Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ, лишенной ряда прав в 2014 — 2015 годах из-за позиции по Крыму , не будут полностью восстановлены.

Москва неоднократно предлагала Страсбургу пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Несмотря на приостановку выплат в бюджет Совета Европы, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.