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В Кашире в течение года может появиться ОЭЗ
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В Кашире в течение года может появиться ОЭЗ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Особую экономическую зону (ОЭЗ) могут создать на территории городского округа Кашира в течение года, направлением работы ОЭЗ могут стать высокие технологии и майнинг, сказал глава Каширы Алексей Спасский.
В понедельник Спасский выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Темой стали итоги работы в 2017 году и планы на 2018 год.
«Два промышленных парка мы создадим в этом году. Один — усилиями местных предпринимателей, в районе деревни Корыстово, 12 резидентов они туда заводят. Особая экономическая зона — это была инициатива нашего инвестора. Мы очень активно занимаемся. В течение месяца-полутора документы будут переданы в правительство РФ для вынесения постановления», — сказал Спасский журналистам.
Он отметил, что на территории Каширы есть ГРЭС, поэтому в ОЭЗ планируется создать высокотехнологичный энергетический кластер с майнинговыми фирмами и содержанием серверов.
«Особую экономическую зону могут создать уже в 2018 году», — заключил Спасский.
В настоящее время в Подмосковье работают три ОЭЗ: «Дубна», «Исток» и «Ступино Квадрат». В ходе ежегодного обращения к жителям региона 14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил областному министерству инвестиций и инноваций подать заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кашире.
До этого президент РФ Владимир Путин поддержал отмену моратория на создание и расширение особых экономических зон в российских регионах. С предложением снять мораторий на создание новых ОЭЗ к Путину обращался Воробьев. По мнению главы Подмосковья, отмена моратория, введенного в 2016 году после выявления нарушений в работе ОЭЗ, позволит регионам привлекать новых инвесторов.
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