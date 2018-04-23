В Кашире в течение года может появиться ОЭЗ

Особую экономическую зону (ОЭЗ) могут создать на территории городского округа Кашира в течение года, направлением работы ОЭЗ могут стать высокие технологии и майнинг, сказал глава Каширы Алексей Спасский.

В понедельник Спасский выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Темой стали итоги работы в 2017 году и планы на 2018 год.

«Два промышленных парка мы создадим в этом году. Один — усилиями местных предпринимателей, в районе деревни Корыстово, 12 резидентов они туда заводят. Особая экономическая зона — это была инициатива нашего инвестора. Мы очень активно занимаемся. В течение месяца-полутора документы будут переданы в правительство РФ для вынесения постановления», — сказал Спасский журналистам.

Он отметил, что на территории Каширы есть ГРЭС, поэтому в ОЭЗ планируется создать высокотехнологичный энергетический кластер с майнинговыми фирмами и содержанием серверов.

«Особую экономическую зону могут создать уже в 2018 году», — заключил Спасский.

В настоящее время в Подмосковье работают три ОЭЗ: «Дубна», «Исток» и « Ступино Квадрат». В ходе ежегодного обращения к жителям региона 14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил областному министерству инвестиций и инноваций подать заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кашире.