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Белгородцев приглашают на велопарад в костюмах
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Белгородцев приглашают на велопарад в костюмах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
19 мая в Белгороде пройдёт костюмированный велопарад, сообщила пресс-служба облправительства.
Участники велопарада смогут выбрать один из двух маршрутов:
площадка у Диорамы — улица Попова — улица Победы — Театральный проезд — Свято-Троицкий бульвар — проспект Богдана Хмельницкого — Свято-Троицкий бульвар — Театральный проезд — парк Победы;площадка у Диорамы — улица Попова — улица Победы — Театральный проезд — Свято-Троицкий бульвар — проспект Богдана Хмельницкого — Ротонда (место разворота) — проспект Богдана Хмельницкого — проспект Славы — Соборная площадь — Театральный проезд — парк Победы.
Стартует парад в 12.00 от Диорамы. Для участия в конкурсе нужно иметь велосипед, индивидуальный ремонтный комплект с набором ключей, шестигранником и камерой, шлем и перчатки.
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