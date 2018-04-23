Ещё
В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек 

Lenta.ru 1 час назад
В IV Ялтинском международном экономическом форуме приняло участие 3,1 тысячи человек, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, Франции, Италии, Чехии, Ливана, США и других стран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в фонде «Крымконгресс» — организаторе мероприятия.
В фонде отметили, что почетными гостями форума стали делегации Австрии и Германии: более 100 бизнесменов, общественных деятелей, экспертов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ. Кроме того, впервые в форуме приняли участие делегации из Бельгии, Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза. Его представляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников, известных экспертов и предпринимателей из Мали, Нигера, Лесото, Зимбабве, Марокко, Демократической Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада, Республики Конго, Уганды и других стран африканского континента.
В рамках ЯМЭФ-2018, прошло 67 мероприятий из них 46 деловых секций и 3 пленарных заседания «Будущее глазами молодежи», «Будущее России» и «Будущее мира». В рамках тематических сессий участники обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, свободных экономических зон и территорий опережающего развития, криптовалют и блокчейн-технологий, международного и межрегионального сотрудничества, механизмов противодействия fake news, вопросы экологии и качества жизни, будущей экономической политики России, цифровой безопасности, доступности финансовых услуг для бизнеса.
Традиционно значительная часть программы была посвящена вопросам развития крымского региона. Участники обсудили Стратегию развития Крыма 2030 года, рассмотрели возможности внедрения Крымского стандарта, варианты развития бренда полуострова и интеграции региона в глобальную торговлю.
По итогам IV ЯМЭФ было подписано 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей.
ЯМЭФ организован фондом «Крымконгресс» и правительством республики Крым при поддержке администрации президента РФ.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение188
Саргсян подал в отставку260
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир26
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег253
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение