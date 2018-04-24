Работы по благоустройству вокруг «Стадиона Нижний Новгород» выполнены на 100%

ПЕНЗА , 24 апреля. / ТАСС /. Территория у «Стадиона Нижний Новгород», где 28 апреля состоится второй тестовый матч, полностью благоустроена. Об этом сообщил во вторник министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе рабочего совещания на объекте ЧМ.

"Все, что сделано вокруг стадиона — сделано уже на 100%. В целом дороги готовы, осталось выполнить небольшую часть, которая находится за собором Александра Невского . К концу недели будут протестированы улицы Бетанкура, Самаркандская, Совнаркомовская и Волжская набережная. Останутся только работы по входному порталу со стороны жилых зданий по подземному пешеходному переходу", — цитирует Власова пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр отметил, что во время второго тестового матча всю транспортную инфраструктуру вокруг «Стадиона Нижний Новгород» еще раз протестируют.

28 апреля 2018 года на «Стадионе Нижний Новгород» состоится второй тестовый матч. Нижегородский «Олимпиец» встретится с ФК «Ротор-Волгоград».