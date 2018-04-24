Перед тестовым матчем на «Стадионе Нижний Новгород» перекроют дороги

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий подготовила схему перекрытия дорог перед вторым тестовым матчем на «Стадионе Нижний Новгород», где 28 апреля нижегородский ФК «Олимпиец» сыграет с «Ротором» из Волгограда

Судя по схеме, добраться до стадиона и уехать после окончания матча можно будет на специальных шаттлах. Они будут курсировать с 15.00 до 22.00 (матч начнется в 18.00, пускать на арену начнут с 16.00).

Шаттлы будут курсировать:

Шаттл S 1. Ст.м. Канавинская — тоннель (Московский вокзал) — Мещерский бульвар;Шаттл S 2. Ул. Акимова — ул. Карла Маркса ФОК «Мещерский»;Шаттл S 5. Пл. Ленина (ост. Стрелка) — Похвалинский съезд –ст. м. Горьковская;Шаттл S 7. Ст. м. Бурнаковская — ул. Карла Маркса, ФОК «Мещерский».

Также до арены можно будет добраться обычным общественным транспортом: муниципальными автобусами до ФОК «Мещерский» №41, 57, 66, 69; маршрутными такси до ФОК «Мещерский» №18, 39, 49, 67, 70, 86, Т-20, Т-138.

Тем, кто решит, воспользоваться личным транспортом, придется оставить свои авто на парковках и продолжить путь до стадиона либо на шаттле, либо пешком. При этом отметим, что парковки У ТЦ «Метро», ТЦ «7Небо», ТЦ «ДекатлоН», ТЦ «Аврора», гостиницы Маринс Парк Отель Нижний Новгород и около Староярмарочного собора в этот день будут закрыты.