Основные работы вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля

Основной этап благоустройства вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства области.

Вадим Власов. «Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени», — сообщил ранее министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Очередное рабочее совещание на территории возле арены запланировано на 24 апреля.

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ подрядчикам необходимо обустроить около 5 км дорог в зоне проведения игр, в том числе — парковки и надземные и подземные пешеходные переходы.