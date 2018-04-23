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Основные работы вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля
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Основные работы вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля 

АиФ Нижний Новгород 47 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Основной этап благоустройства вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства области.
«Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени», — сообщил ранее министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
Очередное рабочее совещание на территории возле арены запланировано на 24 апреля.
Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ подрядчикам необходимо обустроить около 5 км дорог в зоне проведения игр, в том числе — парковки и надземные и подземные пешеходные переходы.
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