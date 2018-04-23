Правительство Омской области будет проводить совещания в сёлах

Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По распоряжению главы региона Александра Буркова правительство будет проводить выездные совещания в районах области. Кабинет министров в полном составе будет выезжать в муниципальные образования дважды в месяц для обсуждения вопросов местного значения с главами районов, сельских поселений и депутатами районных советов. Члены правительства будут также проводить личный приём граждан.

Отметим, что организацией выездных заседаний будет заниматься первый заместитель губернатора Валерий Бурков. Первое совещание пройдёт в Полтавском районе