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Правительство Омской области будет проводить совещания в сёлах
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Правительство Омской области будет проводить совещания в сёлах 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
По распоряжению главы региона Александра Буркова правительство будет проводить выездные совещания в районах области. Кабинет министров в полном составе будет выезжать в муниципальные образования дважды в месяц для обсуждения вопросов местного значения с главами районов, сельских поселений и депутатами районных советов. Члены правительства будут также проводить личный приём граждан.
Отметим, что организацией выездных заседаний будет заниматься первый заместитель губернатора Валерий Бурков. Первое совещание пройдёт в Полтавском районе
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