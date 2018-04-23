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Первый в РФ сервис каршеринга электромобилей откроется в Сочи в июне
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Первый в РФ сервис каршеринга электромобилей откроется в Сочи в июне 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Сервис каршеринга в Сочи, который должен быть запущен к началу чемпионата мира по футболу, откроется в июне, сообщил ТАСС в понедельник представитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
"Мы сейчас вплотную занимаемся этим вопросом, чтобы к чемпионату сервис уже заработал. Так или иначе, но он начнет работать в июне", — сказал собеседник.
Он добавил, что это будет первый в РФ подобный сервис автопроката. В Сочи для него построят десять зарядных станций, в будущем предполагается помощь инвестора в развитии сети заправок в других районах черноморского побережья.
Ранее сообщалось, что трехстороннее соглашение между администрацией Краснодарского края, "Renault Россия" и «Делимобиль» (бренд компании «Каршеринг Россия») по поводу запуска первого в России проекта каршеринга электромобилей было подписано в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Проект будет основан на использовании электромобилей Renault. В регион планируется поставить около 50 двухместных автомобилей Renault Twizy с аудиогидами, что, по мнению производителя, будет особенно актуально для туристов. В будущем возможно продолжение проекта в других городах Краснодарского края и остальных регионов РФ.
Также на форуме подписано соглашение между администрацией Краснодарского края, «Каршеринг Россия» и концерном «Радиоэлектронные технологии» (входит в "Ростех") о развитии сети зарядных станций для электромобилей.
Сейчас в регионе работают 15 станций, в ближайшее время только в Краснодаре появится девять точек для подзарядки. Основным направлением для развития сети зарядных станций будут дороги к морю.
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