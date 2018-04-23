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Более 10 единиц техники времен ВОВ проедут по центру Ростова-на-Дону 9 мая
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Более 10 единиц техники времен ВОВ проедут по центру Ростова-на-Дону 9 мая 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны проедут по центру Ростова-на-Дону 9 мая в рамках акции «Бессмертный полк».
Согласно информации из официальных источников, ростовчане и гости донской столицы смогут увидеть «Катюшу», танки Т-34 и Т-70, бронеавтомобили и грузовики с солдатами в форме 1941-45 в кузове.
Напомним, сбор участников «Бессмертного полка» начнется в 8.00 на площадке у памятника Карлу Марксу в сквере Фрунзе.
Маршрут шествия пройдет от площади К. Маркса по улице Советской с выходом на Театральную площадь и далее по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.
Возглавят колонну ростовские байкеры со знаменем Победы.
Ожидается, что всего участниками акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону станут более 100 тыс. человек.
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