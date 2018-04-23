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Нижегородский парк «Швейцария» советуют обходить стороной в связи с обработкой от клещей
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Нижегородский парк «Швейцария» советуют обходить стороной в связи с обработкой от клещей 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Руководство «Швейцарии» призывает нижегородцев воздержаться от посещения парка в течение всего дня во вторник, 24 апреля. С 5:00 по 14:00 здесь произведут обработку от клещей. Уже на следующий день, 25 апреля, парк вновь будет готов принять гостей: никакого вреда посетителям обработка не нанесет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Нижегородской области.
Всего планируется обработать более 25 гектар парка. Распыление действующего вещества будет производиться методом холодного тумана с помощью специальной моторной техники. На время проведения работ входы в парк огородят предупреждающими лентами. Кроме того, в Приокском районе проведут проверка на наличие клещей на территориях возле образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что от укусов клещей пострадали 12 нижегородцев.
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