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В Калининграде закрыты ТЦ «Эпицентр», «Маяк» и «Запад 39»
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В Калининграде закрыты ТЦ «Эпицентр», «Маяк» и «Запад 39» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности приостановлена работа ТЦ «Эпицентр», «Маяк», «Запад 39» и кинотеатр в «Экваторе», сообщает служба судебных приставов.
«На данный момент торговые центры и кинотеатр приостановили свою деятельность, а все их входы и выходы опечатаны судебными приставами. Руководитель Управления ФССП России по Калининградской области Валериан Жеребятьев и его заместитель Михаил Байдураев лично объехали все торговые центры и кинотеатр на территории торгового центра «Экватор», тем самым удостоверившись, что исполнение судебных решений выполняется неукоснительно», — говорится в сообщени ведомства.
Сообщается, что судебные приставы ежедневно будут проверять целостность пломб.
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