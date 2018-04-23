В Калининграде закрыты ТЦ «Эпицентр», «Маяк» и «Запад 39» 

В Калининграде из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности приостановлена работа ТЦ «Эпицентр», «Маяк», «Запад 39» и кинотеатр в «Экваторе», сообщает служба судебных приставов.
«На данный момент торговые центры и кинотеатр приостановили свою деятельность, а все их входы и выходы опечатаны судебными приставами. Руководитель Управления ФССП России по Калининградской области Валериан Жеребятьев и его заместитель Михаил Байдураев лично объехали все торговые центры и кинотеатр на территории торгового центра «Экватор», тем самым удостоверившись, что исполнение судебных решений выполняется неукоснительно», — говорится в сообщени ведомства.
Сообщается, что судебные приставы ежедневно будут проверять целостность пломб.