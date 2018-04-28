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Проверки после «Зимней вишни»: прокуроры потребовали закрыть ТЦ, рынок и кинотеатр в Новосибирске
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Проверки после «Зимней вишни»: прокуроры потребовали закрыть ТЦ, рынок и кинотеатр в Новосибирске 

ngs.ru 13 минут назад
Фото: ИА PenzaNews
В прокуратуре подвели итоги массовых проверок торговых центров в Новосибирской области — пять объектов потребовали закрыть.
Проверки прошли по всей России по приказу Генпрокуратуры РФ после трагедии в Кемерово.
Сотрудники прокуратуры проверили 161 объект с массовым пребыванием людей на территории НСО — только в четырёх из них нарушений не нашли.
«Самые распространённые нарушения — захламление путей эвакуации, отсутствие возможности открытия эвакуационных дверей без ключа, имели место нарушения расстояния размещения товаров вблизи от электроприборов и некоторые иные нарушения. В первую очередь обращали внимание на исправность пожарной сигнализации. При проверке этих систем в 4 объектах такая система была в неисправном состоянии. На сегодня все проверки фактически проведены, сегодня было выявлено 1610 нарушений на всех объектах только требований пожарной безопасности, внесено 190 представлений, возбуждено 250 административных дел. По объектам с наиболее значимыми нарушениями направлено 5 заявлений в суды на приостановление деятельности», — рассказал сегодня Георгий Феофанов, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.
Георгий Феофанов пояснил, что выводы о закрытии торговых центров и кинотеатров рано, но в суды прокуратура обратилась с просьбой приостановить деятельность ТЦ «Занзибар», Левобережного рынка, кинотеатра «Рассвет» на Зорге, а также бердского «Уюта» и ещё одного магазина на территории Новосибирска (его название Феофанов не уточнил).
«Сам по себе выбор форм прокурорский реагирований разнообразен, но цель одна — добиться реагирования. У нас не стоит цель закрыть эти объекты, наша цель — обеспечить их безопасность», — подчеркнул представитель прокуратуры.
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