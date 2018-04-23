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С 1 мая пригородные кассы Петербурга начнут работать по летнему графику
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С 1 мая пригородные кассы Петербурга начнут работать по летнему графику 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Режим работы пригородных железнодорожных касс Петербурга изменится с 1 мая, сообщает пресс-служба СЗППК. Теперь в билетных кассах будет введен летний график.
В связи с увеличением пассажиропотока билетные кассы будут работать дольше в часы пик. Узнать новый режим можно на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Кроме того, на крупных станциях будут открыты дополнительные кассы. В частности, они появятся в Трубниково, Пупышево и Солнечном, а также на остановочном пункте «55 километр».
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