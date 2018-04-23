Эксперт: Франция не хочет ссориться с Россией по экономическим причинам 

Убедить Соединенные Штаты смягчить санкции в отношении России предложила Франция. По данным источников Financial Times, с такой инициативой Париж обратился к Великобритании, Италии и Германии в связи с озабоченностью ряда политикой состоянием европейской экономики.
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что Франция в своем решении обратиться к США руководствуется не только экономическими, но и политическими соображениями, стремясь сохранить «минимальное взаимопонимание» с российской стороной.
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«Косвенно можно подумать и о политических мотивах. Нагнетание истерии, связанной со Скрипалями (отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — прим. НСН), уже явно, по мнению многих серьезных политиков Запада, выходит из-под контроля. Возможность эскалации и дальнейшего разрушения хоть какого-то минимального взаимопонимания между Россией и Европой тоже беспокоит серьезных политиков. Поэтому здесь необходимо поставить хоть какие-то ограничители, чтобы мы не сползали к холодной войне по всем параметрам. Поэтому политический момент тоже можно рассмотреть, хотя он, наверное, не доминирует. Основной мотив, который побудил французов действовать, по крайней мере, попытаться начать переговоры с американцами, чтобы убедить их координировать свои демарши — экономический. Европа, видимо, почувствовала, что эта спираль санкций выходит из-под контроля и будет наносить серьезный ущерб, более чувствительный, чем раньше, европейцам», — считает эксперт.
Сергей Федоров напомнил, что Франция, наряду с США и Великобританией, 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии. «Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. НСН) стал заложником своих обещаний о том, что в случае применения химической атаки или блокирования доступа доставки гуманитарной помощи в окруженных районах оппозиции в Сирии, режим Асада переходит „красные линии“, которые очертил Макрон, и за которыми должно обязательно последовать наказание. Что он и вынужден был сделать. Все это было сделано под явно фальшивым предлогом, о котором Франция не задумывается и считает, что имеет стопроцентные доказательства вины Асада в применении химоружия. Наши разоблачения, доказательства обратного, во Франции проигнорировали многие СМИ, не говоря уже об официальном Париже», — отметил эксперт в беседе с НСН.
Напомним, Соединенные Штаты ввели последние санкции против РФ в 6 апреля. В секционный список попали 38 российских компаний, бизнесменов и политиков, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему компания «Русал». Основным рынком реализации алюминия для российской компании являются страны Евросоюза.