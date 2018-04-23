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Пьяный нижегородец охотился на редкую птицу в зоопарке «Лимпопо»
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Пьяный нижегородец охотился на редкую птицу в зоопарке «Лимпопо» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Нетрезвый нижегородец убил утку редкого вида на территории зоопарка «Лимпопо» 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».
Убитую утку обнаружили на закрытой территории у реки Левинки. Птица принадлежит к редкому виду утки-огаря, который не водится в Нижегородской области.
Предполагается, что нетрезвый нижегородец подошел вплотную к защитной сетке в месте, где содержатся птицы, и сделал смертельный выстрел из пневматического ружья.
Также отмечается, что это уже не первый случай жестокого обращения с животными. Так, несколько лет назад в зоопарке погиб белый лебедь. В связи со случившимся администрация зоопарка намерена усилить меры безопасности.
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