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В Самаре установили навигационные стенды с маршрутами шаттлов до «Самара Арены»
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В Самаре установили навигационные стенды с маршрутами шаттлов до «Самара Арены» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Городские власти начали установку информационных аншлагов на остановках, между которыми будут курсировать шаттлы до стадиона «Самара Арена». Об этом сообщили в областном правительстве.
На плакатах указана информация об остановочных и конечных пунктах следования.
— Они появились на промежуточных остановках движения шаттлов, которые будут везти болельщиков к стадиону во время ЧМ-2018. Болельщики, ориентируйтесь на них, — рассказали в областном правительстве.
Первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» состоится уже сегодня, 28 апреля. Начало в 18:00. Местные «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом». Добраться на игру можно будет на автобусах и трамваях. 63.ru публиковал схемы маршрутов.
Билеты на игру распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».
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