В Самаре установили навигационные стенды с маршрутами шаттлов до «Самара Арены»

Городские власти начали установку информационных аншлагов на остановках, между которыми будут курсировать шаттлы до стадиона «Самара Арена». Об этом сообщили в областном правительстве.

На плакатах указана информация об остановочных и конечных пунктах следования.

— Они появились на промежуточных остановках движения шаттлов, которые будут везти болельщиков к стадиону во время ЧМ-2018. Болельщики, ориентируйтесь на них, — рассказали в областном правительстве.

Первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» состоится уже сегодня, 28 апреля. Начало в 18:00. Местные «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом». Добраться на игру можно будет на автобусах и трамваях. 63.ru публиковал схемы маршрутов.

Билеты на игру распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».