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В Самаре на майские праздники увеличили число электричек в Бузулук, Тольятти и Курумоч
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В Самаре на майские праздники увеличили число электричек в Бузулук, Тольятти и Курумоч 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарская пригородная пассажирская компания (СППК) скорректировала расписание электричек. Оно начало действовать с пятницы, 27 апреля.
— В связи с переносом выходных и предстоящими праздниками для жителей Самарской области назначили дополнительные поезда, — пояснили в СППК.
Электрички по маршруту Самара — Жигулевское море будут ходить 28 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая. Отправление от вокзала в 19:54, прибытие — в 21:29. Рейсы в обратном направлении состоятся 28 и 29 апреля, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 мая. Время отправления — 8:18, прибытия — 9:56.
Увеличится количество электричек и на маршрутах Самара — Курумоч и Курумоч — Самара. 28, 29 и 30 апреля, а также 1, 2, 4, 5, 6 и 9 мая они будут отправляться в 7:00. Время прибытия — 8:30. Рейсы в обратном направлении назначили на 12:12 (прибытие — 13:39).
В период с 1 по 10 мая электрички по маршруту Курумоч — Самара отправляются в 19:53 (прибытие — 21:20). А на 1, 2, 6 и 9 мая назначили электропоезда из Самары в Курумоч. Они будут отходить от самарского ж/д вокзала в 12:21 и прибывать в 13:49. Кроме этого, в период с 27 по 30 апреля электричка по этому маршруту будет отправляться в путь в 13:42 (прибытие — 15:10).
Еще одно направление, на котором увеличили количество электричек, — Бузулук — Колтубанка — Самара. Поезда отправятся 28 апреля, 2, 4 и 6 мая в 16:18 (промежуточная остановка в Колтубанке в 16:54, отправление в 16:56) с прибытием в Самару в 20:05.
Рейсы в обратном направлении назначили на 29 апреля и 5 мая (отправление из Самары в 6:56, остановка в Колтубанке в 9:59 до 10:01 и прибытие в Бузулук в 10:42). Дополнительные электрички будут отправляться из Самары 3 и 7 мая в 4:02. К Колтубанке поезд прибудет в 7:07 и будет стоять там до 7:09. В Бузулук электричка прибывает в 7:50.
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