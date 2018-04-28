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Остановки шаттлов и трамвая около «Самара Арены»: опубликована дополнительная схема
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Остановки шаттлов и трамвая около «Самара Арены»: опубликована дополнительная схема 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Организаторы опубликовали дополнительную инфографику для навигации посетителей первого тестового матча на «Самара Арене». На схеме обозначены остановки шаттлов и трамваев около стадиона, а также путь от них до самой арены.
Напомним, тестовый матч продет сегодня, 28 апреля. В рамках первенства ФНЛ на поле выйдут «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун — таково требование ФИФА. Во время матча будут тестироваться все системы и сервисы стадиона и связанной с ним инфраструктуры.
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