Обратная сторона мундиаля: самарец встал на пути скоростного трамвая до «Самара Арены»

Жители Самары оказались морально не готовы к транспортному коллапсу, который возник на улицах города в субботу, 28 апреля, когда на новом «Самара Арена» состоялся первый тестовый матч. Об этом горожане активно заявили в соцсетях.

Мэрия города и организаторы мундиаля в Самаре приняли решение, что в этот день до стадиона болельщиков будут доставлять только на спецмаршрутах с литерой S. При этом почти все трамвайные маршруты, которые проходили через улицы Тухачевского, Урицкого, Красноармейскую, Галактионовскую, проспект Ленина, Постников овраг (13-й маршрут), Ташкентскую были отменены на четыре часа до матча и на три часа после матча.

К сожалению, многие горожане попросту об этом не знали. Как назло, вчера был штормовой пронизывающий ветер. Но самарцы, надеясь на чудо, мерзли на пустых остановках, ожидая заветный красный вагончик.

Справедливости ради нужно сказать, что некоторые маршруты все-таки курсировали по Самаре, но по усеченному маршруту и с гораздо меньшем количестве подвижного состава.

Народное недовольство в итоге вылилось в одну нелицеприятную историю, свидетелем которой стал житель Самары Никита Рублев.

Молодой человек описал ситуацию на своей странице в соцсетях. Путь скоростному трамваю между остановками Полевая и Первомайская преградил мужчина.

— Водитель трамвая ошарашенно вертела головой и переговаривалась по рации. Мужчина тоже кому-то звонил — было интересно, куда именно — уж больно деловой вид был у этого поддатого разгневанного господина. Но они так и продолжали стоять друг напротив друга — человек против «машины», технологической и бюрократической. Разрекламированный скоростной трамвай, мчащийся к новой футбольной арене практически без остановок, внезапно получил еще одну, незапланированную.

На «Самара Арене» в день первого матча собралось 14 000 человек

Сегодня вообще творилось чёрт знает что — в рамках этого нездорового ажиотажа вокруг арены по нескольким главным артериям города убрали рейсовые автобусы и трамваи, заменив их скоростными S-ками с шестью остановками от вокзала до стадиона. И это было, мягко говоря, неудобно. Мне, например, нужно было попасть в корпус Самарского университета на Ново-Садовой, где проходил лекторий 15x4 (второй раз подряд попадаю на лекторий с приключениями), но у скоростного транспорта после остановки у моего дома следующими были остановки на «Звезде», а потом только на Барбошиной поляне. А редкие маршрутки (я встретил всего две за время пути от «Звезды» до университета) были забиты, словно поезда в Индонезии . Поэтому гнев бухого мужика можно было понять, ведь он явно хотел куда-то уехать на трамвае, но на Первомайской они не останавливались и, вероятно, не останавливались и у его дома. А другого транспорта, чтобы уехать, не было, — пишет Никита Рублев (авторская орфография и пунктуация сохранены. — Прим. 63.ru).

Затем, по словам молодого человека, из салона трамвая вышли болельщики и оттащили мужчину на другую сторону дороги, чтобы трамвай мог продолжить движение.

— Я с долей восхищения наблюдал за мужиком-бунтарём, бросившим вызов даже не одному конкретному трамваю, а всей системе, которую городские власти решили провернуть сегодня с транспортом. Пусть и к пьяным у меня сильная антипатия, — высказал свою позицию житель Самары.

Мэрия города и областное правительства несколько раз оповещали население о разного рода ограничениях движения в день тестового матча.

Отдельно — про общественный транспорт до «Самара Арены». Однако в этих сообщениях не было информации, что трамваи других маршрутов не будут ходить вовсе за четыре часа до и три часа после матча.

— Хочется верить, что власти учтут этот опыт в следующие дни тестовых матчей, — пишут горожане. Также они предлагают привлекать в эти волонтеров, которые был работали с горожанами. Или внести соответствующие пометки в самарскую «прибывалку», чтобы люди не ждали транспорт, который не придет.

6 мая и 16 мая на «Самара Арене» состоятся еще два тестовых матча. 6-го «Крылья Советов» сыграют с краснодарской «Кубанью», 16-го — «Крылья Советов-2» с тольяттинской «Ладой».

Встреча 6 мая пройдет при полной загрузке стадиона.