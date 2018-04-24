На тестовый матч на «Самара Арене» можно будет добраться на шаттлах и скоростном трамвае

Так, в субботу, 28 апреля, в день первого тестового матча на новом стадионе «Самара Арена» для удобства зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.

Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.

При наличии билета на матч — проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7 , и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.

Автобусный маршрут S1 «Аэропорт — площадь Революции»: Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции. Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

Автобусный маршрут S1к «Аэропорт — Стадион»: Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион

Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион — Самарская площадь»: Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда». Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке «Самарская площадь».

Автобусный маршрут S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ МЕГА) — стадион»: Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах

Автобусный маршрут S3 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ Амбар) — стадион»: Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д вокзал — стадион»: Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. Автобусный маршрут S7 «Стадион — Фан-зона (Площадь Славы)» Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.