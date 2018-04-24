На тестовые матчи до «Самара Арены» довезут спецшаттлы и скоростной трамвай

В дни проведения тестовых матчей до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае.

Первый тестовый матч на новом стадионе «Самара Арена» состоится28 апреля в 18.00. Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом» в 35 туре ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ.

Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований:

— Автобусный маршрут S1 «Аэропорт — площадь Революции». Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — Ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Вецека — площадь Революции. Промежуточные остановочные пункты: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

— Автобусный маршрут S1к «Аэропорт — Стадион». Движение: Аэропорт — Московское шоссе — стадион.

Автобусный маршрут S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) — СТАДИОН — Самарская площадь)». Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион — Московское шоссе — проспект Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда». Посадка на автобус в обратном направлении осуществляется на остановке «Самарская площадь».

Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) — СТАДИОН». Движение: Парковка ТЦ МЕГА — стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах

Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) — СТАДИОН». Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ — СТАДИОН». Движение: Ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН — ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)». Движение: Стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Движение маршрутов начинается за четыре часа до матча и заканчивается через три часа после проведения матча.

При наличии билета на матч проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S3, S7, и в трамвайном маршруте S5 бесплатный.