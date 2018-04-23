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Количество ядерных ракет у России и Штатов снизилось до уровня середины прошлого века
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Количество ядерных ракет у России и Штатов снизилось до уровня середины прошлого века 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Россия и Штаты сократили свои ядерные арсеналы до уровня пятидесятых годов прошлого века. Сейчас у США осталось всего 12% боезарядов от максимального количества, которое было достигнуто во время Холодной войны, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.
Сегодня же спецпосланник Евросоюза Ясек Билица призвал Россию и США сокращать свои ядерные силы и дальше, а также продлить действие договора СНВ.
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2011 году Дмитрием Медведевым и Барком Обамой. В течение 10 лет Россия и США должны оставить в своих арсеналах не более 1550 ядерных зарядов и около 700 носителей для них, то есть межконтинентальных ракет, подводных лодок и самолетов-ракетоносцев.
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