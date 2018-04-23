В космосе обнаружили гигантского ангела

Неопознанный космический объект, внешне напоминающий гигантского ангела, был недавно выявлен на архивных фото, которые сделали аппараты NASA. Его размеры, по подсчетам экспертов, превышают миллионы километров.

Как сообщают уфологи, этот объект был найден на старых снимках американского аэрокосмического агентства. Видео с набором кадров, на которых предположительно запечатлен Нибиру, появилось на Youtube-канале пользователя myunhauzen74. «НЛО в виде ангела найден в пределах нашей солнечной системы», — утверждается в подписи к материалам.

По словам автора публикации, обнаруженные на снимках объекты действительно реальны. Более того, все заверения представителей агентства NASA о том, что это лишь битые пиксели, якобы являются обманом.

Исследователи уверены, что пыль попросту не может складываться в настолько сложные геометрические фигуры. Они утверждают, что рядом с Солнцем постоянно находится огромное количество НЛО, многие из которых добираются до раскаленной поверхности самой звезды.

Напомним, ранее американский астронавт Базз Олдрин , который был пилотом лунного модуля во время миссии «Аполлон-11», развенчал миф об «увиденном» им НЛО. По словам Олдрина, он никогда не замечал ничего, что можно было принять за неопознанный космический объект.

До этого ложную информацию начала распространять американская пресса. В своих статьях журналисты писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне ему встретился НЛО.