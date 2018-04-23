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Наладка высокотехнологичного оборудования на предприятии пищевых добавок в Котельниках начнется к лет
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Наладка высокотехнологичного оборудования на предприятии пищевых добавок в Котельниках начнется к лет 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пусконаладочные работы нового высокотехнологичного оборудования на предприятии пищевых добавок в Котельниках начнутся в конце мая — начале июня. Об этом членам рабочей группы рассказала директор компании «Инвестцентр Прогресс» Бэла Мамиева.
Члены рабочей группы по контролю за процессом модернизации предприятия пищевых добавок «Инвестцентр Прогресс» посетили компанию и ознакомились с технологическим процессом. В выездном мероприятии с целью общественного контроля приняли участие председатель общественной палаты города Олег Козловский, депутат Совета депутатов Елена Дорошенко, сотрудники администрации города и другие члены рабочей группы.
Договор на пусконаладочные работы уже заключен. Ждем поставку оборудования и в конце мая — начале июня начнется его наладка. Это высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование российского производства соответствует мировым аналогам. Подобные установки мы видели на предприятиях в Германии и Японии. Оно позволяет сжигать не только пищевые запахи, но и в целом любые запахи
— Бэла Мамиева.
Она добавила, что оборудование делается специально для компании на заказ. Максимальный срок пусконаладочных работ составит 12 дней.
В ходе посещения предприятия члены рабочей группы посетили цеха, ознакомились с технологическим процессом и оборудованием, пообщались с персоналом. В частности, они побывали в аппликационной лаборатории, где изготавливаются образцы для клиентов, а также лаборатории флейвористов по разработке ароматов и отдел контроля.
Приятно, что предприятие уделяет большое внимание вопросам чистоты и гигиены в производстве. Как производственник могу сказать, что такую работу за один день к нашему приезду провести невозможно, она проводится постоянно. Безупречная чистота. Да, присутствует сладкий запах от пищевых добавок. Например, ваниль, кориандр. Приятно, что компания вкладывает средства в модернизацию производства. Надеюсь, что после установки нового оборудования пищевые запахи будут устранены
— Олег Козловский.
Председатель общественной палаты города отметил, что общественный контроль за исполнением и реализацией дорожной карты по модернизации производства будет продолжен. Также состоится повторная проверка на предприятие, когда поступит оборудование и начнется его монтаж.
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