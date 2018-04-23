В Ялуторовске Тюменской области полицейские провели акцию «День без турникета»

В рамках акции «День без турникета» ребята старших классов из школы № 4 города Ялуторовска посетили Межмуниципальный отдел МВД России «Ялуторовский». Цель мероприятия — показать учащимся всю важность профессии полицейского.

Для гостей стражи правопорядка подготовили познавательную экскурсию, рассказали об истории образования отдела полиции, об ответственности за совершение правонарушений, правах и обязанностях подрастающего поколения. Ребята познакомились со спецификой работы следственного подразделения, инспекторов по делам несовершеннолетних, экспертов— криминалистов, дежурной части и уголовного розыска.

После проведения экскурсии по отделу полиции, школьники собрались в актовом зале, где стражи правопорядка рассказали о буднях современной полиции, об особенностях службы.

Продемонстрировали образцы оружия и специальных средств: бронежилет, защитный шлем, пистолет Макарова, автомат Калашникова. Каждому из ребят представилась возможность не только рассмотреть спецсредства, но и подержать их в руках, примерить на себе бронежилет и каску, что вызвало у детей массу эмоций. Причём боевой экипировкой интересовались не только мальчики, но и девочки.

Стражи порядка ответили на вопросы ребят. Гостей интересовали самые разные аспекты: особенности законодательства, касающегося охраны общественного порядка, какие экзамены нужны для поступления в учебные заведения МВД, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Многие школьники после столь тесного общения с защитниками правопорядка, высказывали искренние желания в дальнейшем прийти служить в полицию.

Классный руководитель школьников от имени ребят поблагодарила руководство за интересную и содержательную экскурсию и пожелала всему коллективу отдела успехов в работе.