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Аграрии начали полевые работы на юге Челябинской области
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Аграрии начали полевые работы на юге Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Аграрии начали работы по задержанию влаги в полях на юге Челябинской области, сообщил вице-губернатор Сергей Сушков.
«В этом году весна затяжная, земля пока ещё не готова для посевных работ. В ряде хозяйств Троицкого, Октябрьского, Аргаяшского и Красноармейского районов уже приступили к закрытию влаги на 5 тыс. га. Как только наступит тепло, начнутся непосредственно посевные работы, — пояснил Сергей Сушков. — На 95% укомплектована техника, на 75% проверен семенной фонд на кондиционность».
Власти Южного Урала в 2018 году намерены увеличить посевные площади на 7,5 тыс. гектаров. Кроме того, аграрии планируют уходить от монокультур, в частности — пшеницы. Зато будет увеличен клин масленичных культур. Площадь ярового сева составит 1 млн 677 тыс. га.
Напомним, что в посевную кампанию южноуральские аграрии инвестируют 5 млрд рублей. Объём господдержки для сельхозтоваропроизводителей составит около 1,5 млрд рублей.
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