Аграрии начали полевые работы на юге Челябинской области

«В этом году весна затяжная, земля пока ещё не готова для посевных работ. В ряде хозяйств Троицкого, Октябрьского, Аргаяшского и Красноармейского районов уже приступили к закрытию влаги на 5 тыс. га. Как только наступит тепло, начнутся непосредственно посевные работы, — пояснил Сергей Сушков. — На 95% укомплектована техника, на 75% проверен семенной фонд на кондиционность».

Власти Южного Урала в 2018 году намерены увеличить посевные площади на 7,5 тыс. гектаров. Кроме того, аграрии планируют уходить от монокультур, в частности — пшеницы. Зато будет увеличен клин масленичных культур. Площадь ярового сева составит 1 млн 677 тыс. га.

Напомним, что в посевную кампанию южноуральские аграрии инвестируют 5 млрд рублей. Объём господдержки для сельхозтоваропроизводителей составит около 1,5 млрд рублей.