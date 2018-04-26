СГК и «Росводоканал Барнаул» выбрали лучших и худших исполнителей коммуслуг

Крупнейшие ресурсоснабжающие организации Барнаула — Сибирская генерирующая компания и « Росводоканал Барнаул » — составили ТОП лучших и ТОП худших управляющих организаций и ТСЖ по итогам прошедшего квартала. Основным критерием в отборе лидеров в обеих категориях стал уровень платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг.

Рейтинг составлен на основе выборки, предварительно сделанной каждой компанией.

Лучшей компанией по итогам работы в январе-марте как энергетики, так и водоканал, единогласно назвали ООО «Жилищная коммунальная инициатива». Уровень собираемости платежей за услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения у этой управляющей организации соответствует требованиям РСО.

В этой категории ресурсоснабжающие организации больше не нашли пересечений. Однако энергетики СГК выделили в числе надежных партнеров еще и ООО «Коммунальная инициатива», ООО УК «Инициатива», ООО «Фирма ПЖЭТ-2», ООО «Коммунальная перспектива», ООО «Центр жилищно-коммунального развития» и МУП «ЖЭУ №30» г. Барнаула, ООО «ЖЭК „Петровское“. Все эти компании в срок и в полном объеме перечисляют энергетикам плату за полученные горячую воду и тепло.

— Из раза в раз список наших добросовестных партнеров становится все стабильнее, — говорит директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле Игорь Холодков . — Эти компании управляют довольно внушительным количеством многоквартирных домов, и жителям, выбравшим их услуги, беспокоиться не о чем. Наверняка и в ведении иных хозяйственных вопросов у них порядок.

»Росводоканал Барнаул» в числе надежных партнеров назвал ООО «Комм-Сервис», ООО УК «Маяк» и ООО УК «ЖЭУ №47 Строитель».

В части определения компаний-аутсайдеров, которые не отличаются платежной дисциплиной, СГК и «Росводоканал Барнаул» нашли больше пересечений. В список худших УК попали ООО «Трест», ООО «УК „Ренессанс“ и ООО „УК „Проспект“. В части собираемости платежей за тепло эти компании не превышают планку в 63,7%, 75,4% и 74,9% соответственно. За услуги холодного водоснабжения и водоотведения процент платежей еще ниже: 72,7%, 67,2% и 61,6%.