Собянин: Вокруг Москвы создается мощная система прогноза природных явлений

Сергей Семенович! Второй раз в течение года Москву накрывают страшные ураганы, которых раньше не наблюдали. Почему это происходит, стоит ли ожидать повторения и как их прогнозировать?

Сергей Собянин : Погода, действительно, бьет рекорды по количеству аномальных явлений: то тропические ливни, то жара, то мощнейшие снегопады, то ураганный ветер. На мой взгляд, это прямое следствие изменения климата, так называемое глобальное потепление, которое провоцирует природные катаклизмы.

Для того, чтобы им противостоять, необходимо, во первых, обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз, чтобы успеть предупредить горожан.

Во-вторых, надо усиливать и совершенствовать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган. Мы наращиваем силы городских коммунальных предприятий, которые этой зимой во время рекордных снегопадов обеспечили нормальное функционирование города.

В-третьих, необходимо совершенствовать систему оповещения. Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно.

Поэтому недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и т.д., что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть, над чем работать.

Это требует дополнительных расходов от бюджета. Как вообще себя чувствует сегодня экономика столицы? На какие отрасли опирается, за счет чего зарабатывает такие деньги, если учесть, что бюджет Москвы в этом году должен получить более 2 триллионов рублей доходов? И это в пору, когда страна только-только начала отходить от кризиса…

Сергей Собянин: К счастью, в отличие от 2008 года сейчас московская экономика стала более диверсифицированной. У нас нет доминирующего сегмента, который могли бы сотрясать кризисы. Зато есть торговля, финансы, строительство, айтишный сектор и другие, в которых работают тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, быстро адаптирующихся к ситуации. Все это делает экономику города устойчивой. Благодаря этому по итогам 2017 года в плюс вышли практически все отрасли, начиная от строительства жилья и заканчивая экспортом промышленной продукции.

Причем, экспорт на фоне девальвации рубля и санкций растет высокими темпами уже второй год подряд. Экспортерами в Москве сейчас стали 30% предприятий, работающих в аэрокосмической отрасли, химическом производстве, автомобилестроении и т.д. Сомневаться в этих цифрах не приходится, так как деньги-то в бюджет Москвы поступают! А главные его составляющие — это налог на прибыль юридических лиц и подоходный налог физических лиц. Ну, а раз налоговая база — прибыль, зарплата растет, значит экономика не стоит на месте.

Есть еще один очень важный показатель ситуации в экономике — это рост инвестиций в основной капитал. Он в Москве происходит гораздо более высокими темпами, чем по стране. По итогам 2017 года инвестиции составили почти два триллиона рублей. По сравнению с 2010-м годом это на 60% больше, что феноменально само по себе на фоне двух кризисов.

"Роснано", Но Москва, по сути, вся представляет собой реальный научно-исследовательский и производственный кластер. Каждый третий российский ученый живет в Москве. 43% патентов на изобретения, зарегистрированные в России , принадлежат тоже москвичам. На территории столицы расположены тысячи академических институтов и НИИ, инжиниринговых центров, технопарков, технополисов, являющихся центрами коллективного пользования для инновационной промышленности. Все крупные корпорации — "Ростех" "Роскосмос" , объединенная авиастроительная компания, они же без науки ничего не делают. Загляните на эти предприятия. Многие из них оснащены хорошим современным оборудованием. Туда снова вернулась молодежь. И те новые оборонные мощности, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент, плод труда многих предприятий, работающих в Москве. То есть в этом плане Москва вполне конкурентноспособна. Отстаем мы, как всегда, в производстве гражданской продукции, но в конечном итоге все изобретения так или иначе будут работать и на нее.

Поэтому вокруг предприятий оборонного комплекса мы создаем и городские технопарки, в которых уже работает 47 тысяч работников инновационного профиля. Они пользуются базой этих предприятий, станками, лабораторными центрами и создают естественную конверсию тех изобретений в мирную продукцию, которой нам еще не хватает.

Полный текст «Делового завтрака» с Сергеем Собяниным читайте в завтрашнем номере «РГ».