ЦОДД рекомендовал водителям отказаться от поездок в центр Москвы вечером 26 апреля из-за репетиции парада

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендует водителям отказаться от поездок в центр Москвы вечером 26 апреля 2018 г. из-за репетиции Парада Победы, сообщили в пресс-службе учреждения.

«26 апреля в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. ЦОДД просит водителей и пассажиров общественного транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия организуют с 17:00. Движение будет открыто по мере прохождения колонны: 1-й Силикатный проезд — 2-й Силикатный проезд — 3-й Силикатный проезд — Звенигородское шоссе — ул. Мневники — ул. Народного Ополчения — ул. Нижние Мневники; ул. Нижние Мневники — ул. Народного Ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная — ул. Садовая-Кудринская — Триумфальная площадь — ул. Тверская.

Кроме того, с 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты: ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховой; ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская; ул. Охотный Ряд от ул. Тверской до ул. Большая Дмитровка. В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; Большой Москворецкий мост — ул. Болотная — Болотная площадь — Большой Каменный мост — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская.

Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны военной техники.