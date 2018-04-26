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ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды и репетиции Парада Победы
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ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды и репетиции Парада Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
ЦОДД рекомендует отказаться от автомобилей сегодня из-за дождя и репетиции Парада Победы. об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ЦОДД.
«Сегодня, 26 апреля, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Кроме того, сегодня в столице ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП. ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, который готов к увеличению пассажиропотока и работе в сложных погодных условиях. Если без личного транспорта не обойтись, просим не парковаться возле деревьев и рекламных щитов», — сказали в пресс-службе. В пресс-службе напомнили, что перекрытия начнутся в 17:00 и будут сняты по мере прохождения колонны: 1-й Силикатный пр-д — 2-й Силикатный пр-д — 3-й Силикатный пр-д — Звенигородское шоссе — ул. Мневники; ул. Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Нижние Мневники; ул. Нижние Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — Баррикадная ул. — Садовая-Кудринская ул. –Триумфальная площадь — ул. Тверская. С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты: ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая; ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская; ул. Охотный ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка.
В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; Большой Москворецкий мост — ул. Болотная — Болотная площадь — Большой Каменный мост — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульварр — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; «Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения будут сняты», — заключили в пресс-службе.
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