Куряне ежедневно обращаются за помощью в «Наш случай»

Каждый день на единый номер 112 поступают 3-4 вызова от жителей областного центра

В начале февраля в Курске стартовал проект общественной организации социальной поддержки и защиты граждан «Смородина» — «Наш случай». Подобных проектов в России нет. Добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам и другим гражданам, когда угрозы для жизни и здоровья человека нет, но справиться с проблемой самостоятельноно он не может.