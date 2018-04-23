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Куряне ежедневно обращаются за помощью в «Наш случай»
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Куряне ежедневно обращаются за помощью в «Наш случай» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Каждый день на единый номер 112 поступают 3-4 вызова от жителей областного центра
В начале февраля в Курске стартовал проект общественной организации социальной поддержки и защиты граждан «Смородина» — «Наш случай». Подобных проектов в России нет. Добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам и другим гражданам, когда угрозы для жизни и здоровья человека нет, но справиться с проблемой самостоятельноно он не может.
Специалисты проекта «Наш случай» прошли необходимое обучение на базе учебно-методического Центра ГО ЧС. Как пояснили в пресс-службе МЧС, ежедневно на единый номер 112 поступают 3-4 вызова от жителей областного центра.
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