Кремль подорвал безопасность США и думает как защищаться

Писали под диктовку «ястребов»

«Стратегия национальной безопасности России» — это, как можно понять даже из названия, базовый документ по защите национальных интересов. Первый такой документ (тогда еще он назывался «Концепцией…» был подписан Владимиром Путиным спустя несколько дней после назначения врио президента — в январе 2000 года.

Вскоре после «Пятидневной войны» в Южной Осетии эксперты и политики заговорили о необходимости принятия нового документа, и в мае 2009 года президент Дмитрий Медведев своим указом утвердил «Стретагию национальной безопасности», рассчитанную до 2020 года.

После начала гражданской войны на Украине снова возник запрос на принятие новой стратегии — и она была утверждена Владимиром Путиным в декабре 2015 года (она, в отличие от предыдущей редакции, не имеет предельного срока реализации).

Николай Патрушев. Но, как видно, геополитические реалии России меняются так быстро, что уже сейчас требуется пересмотреть и нынешнюю стратегию. Именно об этом на прошлой неделе сухо сообщила пресс-служба Совбеза России, который возглавляет бывший директор ФСБ

Формальный повод, как сообщает пресс-служба Совбеза, — «беспрецедентное политическое, экономическое, военное, информационное и идеологическое давление на Россию со стороны США и их союзников». В частности, напомним, в декабре президент Дональд Трамп подписал очередную «Стратегию национальной безопасности», в которой основной национальной угрозой для США названы изменения климата, а Россия и США — «ревизионистскими силами».

США хочет оставаться гегемоном

Россия фигурировала и в предыдущих вариантах «Стратегии нацбезопасности США», но совсем в ином ключе: в частности, в документе, подписанном в мае 2010 года Бараком Обамой , говорится о необходимости «создания более глубоких и более эффективных партнерских отношений с другими ключевыми центрами влияния, в том числе Китаем, Индией, Россией».

«Мы стремимся к созданию стабильных, содержательных и многоплановых отношений с Россией на основе взаимных интересов», — говорилось в указе Обамы 2010 года. Главные направления кооперации — это борьба с международным терроризмом (особенно в Афганистане ) и противодействие распространению ядерного оружия.

Кубой и Теперь же Трамп поставил Россию в один ряд не только с Китаем… но и с Венесуэлой Северной Кореей . Что же больше всего пугает Вашингтон? Оказывается то, что Кремль занимается «попытками подорвать американскую безопасность и процветание» и «…ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров».

Прямо и четко — США просто боятся лишиться статуса мирового гегемона. И это не версия российских пропагандистов, это цитата из указа Дональда Трампа.

Михаилом Рощиным. Интересы России и США О том, каким образом может измениться «Стратегия национальной безопасности России», «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом по геополитике, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН

«СП»: — Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, необходима ли корректировка «Стратегии…», учитывая, что она была принята всего три года назад?

— Я думаю, корректировка стратегических документов о национальной безопасности безусловно нужна, так как геополитическая ситуация серьезно изменилась после событий на Украине в начале 2014. Ну, и сирийский фактор тоже повлиял. Россия сегодня играет ключевую роль в Сирии , именно это вызывает особое раздражение США и их западных союзников. Неслучайно американцы нас признали в качестве одной из мировых угроз. Вы же понимаете, что если есть изменения в американской доктрине безопасности, — это очень серьезно. У нас нет выбора: очевидно, что нужно реагировать, иначе придется плестись в хвосте событий.

«СП»: — Вместе с тем, американцы демонстративно отложили вопрос о введении новых санкций против России. Кстати, как и Госдума , которая рассмотрит законопроект о контрсанкциях не раньше 15 мая.

— Я думаю, Трамп, отложив новые санкции, посылает нам положительный сигнал. На мой взгляд, перед встречей с Ким Чен Ыном ему неизбежно придется с нами как-то договариваться, чтобы мы не вставляли ему палки в колеса. Этот тот ресурс, который мы вполне могли бы использовать.

Корейский вопрос на самом деле более важен, чем кажется. История эта тянется со сталинской эпохи. Представим себе на минуту, что КНДР перестала существовать! Что это будет означать? А то, что вскоре после этого американские военные выйдут к нашим дальневосточным границам!

«СП»: — А помимо северокорейской ядерной программы есть еще какие-то точки соприкосновения между дипломатами США и России, когда они могли бы выступать сообща? Ну, например, при урегулировании конфликта вокруг Палестины

— По палестино-израильскому конфликту при Трампе договориться не удастся из-за его откровенно произраильской позиции.

А в чем-то интересы (нас и американцев) не фатально различны. По многим вопросам вполне можно было бы договориться, если бы демократы, разозленные проигрышем президентских выборов, не мутили бы постоянно воду. По Сирии вполне договориться можно, потому что для Трампа это второстепенный вопрос. Не он в Сирию залез, и мне кажется, хотел бы оттуда уйти, но, понятно, с наименьшими репутационными потерями.

«СП»: — В «Стратегии национальной безопасности» США, принятой Трампом, говорится, что все же главные ресурсы влияния России — это вооружение и доминирование на европейском энергетическом рынке. То есть успехи нашей дипломатии американцы как бы не замечают.

— Действительно, мы достаточно сильны в военном отношении, что и показали в последние годы. Никто, в общем-то, не ожидал успеха нашей сирийской операции. На мой взгляд, она имела серьезный демонстрационный эффект.

А что касается дипломатии, то мы тоже немало делаем. Наладили хорошие отношения с Китаем: у него — сильная экономика, у нас — армия. Очевидно, что мы нужны друг другу, особенно в современных геополитических обстоятельствах. Про нашу дипломатию на Ближнем Востоке я уже не говорю, она выгодно отличается от топорной американской.

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