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Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам губернатора Псковской области
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Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам губернатора Псковской области 

ТАСС 20 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 28 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" выдвинула на предварительное голосование по отбору кандидатур на выборы главы Псковской области (праймериз) врио губернатора региона Михаила Ведерникова и руководителя исполкома регионального отделения партии Игоря Сиротина. Об этом сообщает пресс-служба партии, по итогам заседания политсовета, который прошел в субботу.
"Сформирован список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на должность губернатора Псковской области. В него вошли врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель исполкома регионального отделения Партии Игорь Сиротин", — сообщают представители партии.
Теперь претенденты на пост главы региона должны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений «Единой России». «После чего 29 мая в поселке Пушкинские Горы пройдет расширенная встреча, на которую будут также приглашены члены регионального политсовета, члены фракций „Единой России“ и партийный актив», — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на должность губернатора области пройдет в рамках XXIII Конференции регионального отделения партии, которая состоится в Пскове 5 июня. Голосование будет тайным и будет являться процедурой выдвижения.
В начале апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона. Ведерников стал первым, кто официально заявил о своем намерении бороться за этот пост. Его предвыборная программа, названная «Команда2018», делает упор на поддержку молодежи и общественных инициатив.
Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2018 года. Конкретную дату депутаты областного собрания назначат в начале июня. Кроме того, в сентябре 2018 года, помимо губернатора, будут избираться главы семи районов Псковской области.
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