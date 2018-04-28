Единороссы выдвинули две кандидатуры на праймериз по выборам губернатора Псковской области

"Сформирован список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на должность губернатора Псковской области. В него вошли врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель исполкома регионального отделения Партии Игорь Сиротин", — сообщают представители партии.

Теперь претенденты на пост главы региона должны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений «Единой России». «После чего 29 мая в поселке Пушкинские Горы пройдет расширенная встреча, на которую будут также приглашены члены регионального политсовета, члены фракций „Единой России“ и партийный актив», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на должность губернатора области пройдет в рамках XXIII Конференции регионального отделения партии, которая состоится в Пскове 5 июня. Голосование будет тайным и будет являться процедурой выдвижения.

В начале апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона. Ведерников стал первым, кто официально заявил о своем намерении бороться за этот пост. Его предвыборная программа, названная «Команда2018», делает упор на поддержку молодежи и общественных инициатив.

Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2018 года. Конкретную дату депутаты областного собрания назначат в начале июня. Кроме того, в сентябре 2018 года, помимо губернатора, будут избираться главы семи районов Псковской области.