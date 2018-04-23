Сергей Огурцов: «Стартап-тур –уникальная площадка для поиска молодых ученых, предпринимателей нового поколения, продвижения инновационных проектов»

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. В Краснодаре во вторник стартует стартап-тур фонда «Сколково» . Самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих команд состоится 24-25 мая на базе Кубанского технологического университета.

На конкурс поступило 116 заявок из Южного федерального и Северо — Кавказского округов. Отобраны 30 лучших проектов, по 10 в каждом направлении: индустриальный трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии.

Проекты пройдут очную защиту 25 апреля перед экспертами, сотрудниками и инвесторами фонда. Всего на участие в деловой программе форума зарегистрировалось более 600 человек с юга России.

По его мнению, «стартап-тур –уникальная площадка для поиска молодых ученых, предпринимателей нового поколения, продвижения инновационных проектов».

«Участие в таких масштабных мероприятиях для молодых бизнесменов — это реальный шанс заинтересовать потенциальных инвесторов, как российских, так и зарубежных, своими проектами и научными разработками. Это возможность получить квалифицированную оценку экспертов. Кроме того, молодые изобретатели на полях стартап— тура могут обмениваться своими идеями, искать партнеров по продвижению своих бизнес-проектов», — сказал Сергей Огурцов.

Справка: Фонд «Сколково» проводит стартап-тур с 2011 года. За 6 лет работы из проекта выросло целое поколение бизнесменов нового формата. Более 35 тысяч человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тысяч человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Целевая аудитория проекта — технологические предприниматели, молодые ученые, корпорации, инвесторы, представители технопарков, менторы и эксперты.