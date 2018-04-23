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Ответ хейтерам! Селена Гомес показала, что ест по вечерам. И это очень калорийно!
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Ответ хейтерам! Селена Гомес показала, что ест по вечерам. И это очень калорийно! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно в Сеть попали фотографии Селены Гомес (25) на яхте, и поклонники были разочарованы — певица явно прибавила в весе.
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Но Гомес не стесняется своей фигуры. «Главный миф о красоте — это постоянная одержимость своей физической привлекательностью. Именно это заключает девушек в замкнутый круг безнадежности и неуверенности. Я лучше буду заботиться о себе и своем здоровье, чем пытаться кому-то что-то доказать», — написала тогда Селена (она, напомним, в прошлом году перенесла операцию по пересадке почки).
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А теперь новый ответ хейтерам. В Сети появились фотографии и видео, на которых она в пижаме наслаждается пиццей и мороженым. «Я собираюсь смотреть фильм. Чувствую себя хорошо», — сообщила артистка.
https://www.youtube.com/watch?v=FgJAIFL6mok
А вот экс-бойфренд Селены, певец Джастин Бибер (24), активно занимается спортом — вчера его заметили на пробежке в Беверли-Хиллз.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otvet-hejteram-selena-gomes-pokazala-chto-est-po-vecheram-i-eto-ochen-kalorijno/
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