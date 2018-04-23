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«События недели» от 22.04.2018
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

«События недели» от 22.04.2018 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Оценим события этой насыщенной недели. В студии Екатерина Говорова. Сейчас коротко о главном.
Главой Калининграда стал Алексей Силанов. И сразу отправился в рабочий выезд, принял первые обращения горожан. О чем попросили градоначальника?
В Калининграде появилась площадь полководцев-победителей. На разворотном кольце у монумента маршалу Василевскому открыт памятник Александру Невскому. Водители и пешеходы видят его издалека, в нашем сюжете можно рассмотреть большую скульптуру в деталях.
Шокирующее видео этой недели. Площадку в детском саду на ул. Гостиной в Калининграде завалило кирпичами. По счастью, это произошло, когда малышей там не было. За чей счет будут восстанавливать ограждение?
В Польше торжественно открыли мемориал благодарности Красной Армии. Его отреставрировали добровольцы. Как и кто в соседней стране проявляет нормальное человеческое уважение к своей истории?
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