«События недели» от 22.04.2018

Оценим события этой насыщенной недели. В студии Екатерина Говорова . Сейчас коротко о главном.

Главой Калининграда стал Алексей Силанов . И сразу отправился в рабочий выезд, принял первые обращения горожан. О чем попросили градоначальника?

В Калининграде появилась площадь полководцев-победителей. На разворотном кольце у монумента маршалу Василевскому открыт памятник Александру Невскому . Водители и пешеходы видят его издалека, в нашем сюжете можно рассмотреть большую скульптуру в деталях.

Шокирующее видео этой недели. Площадку в детском саду на ул. Гостиной в Калининграде завалило кирпичами. По счастью, это произошло, когда малышей там не было. За чей счет будут восстанавливать ограждение?