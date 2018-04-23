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«Швейцарию» обработают от клещей в Нижнем Новгороде
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«Швейцарию» обработают от клещей в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
24 апреля территория парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет обработана от клещей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, планируется обработать 25 гектаров территории парка. Распыление препарата будет производиться методом холодного тумана с помощью специальной моторной техники раствором средства «Цифокс». Подрядчиком вступает ИП Королева.
Как отметила директор парка «Швейцария» Елена Хабарова, обработка открытых территорий должна проводиться после полного схода снега в сухую погоду. Тотальное уничтожение клещей происходит в течение трех дней после обработки.
Работы по обработке территории будут проводиться 24 апреля с пяти утра до 14 часов. Посетителей призывают воздержаться от посещения парка в течение всего дня.
Напомним, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 18 апреля сообщало, что в регионе зарегистрировано 12 случаев обращения за медицинской помощью с присасыванием клещей.
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