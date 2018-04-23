«Швейцарию» обработают от клещей в Нижнем Новгороде

24 апреля территория парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет обработана от клещей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, планируется обработать 25 гектаров территории парка. Распыление препарата будет производиться методом холодного тумана с помощью специальной моторной техники раствором средства «Цифокс». Подрядчиком вступает ИП Королева.

Как отметила директор парка «Швейцария» Елена Хабарова , обработка открытых территорий должна проводиться после полного схода снега в сухую погоду. Тотальное уничтожение клещей происходит в течение трех дней после обработки.

Работы по обработке территории будут проводиться 24 апреля с пяти утра до 14 часов. Посетителей призывают воздержаться от посещения парка в течение всего дня.