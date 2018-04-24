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Шотландца оштрафовали за ролик с «зигующим» мопсом
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Шотландца оштрафовали за ролик с «зигующим» мопсом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видео мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские высказывания.
Шотландца Марка Мичэна оштрафовали на £800 за то, что он опубликовал в своем аккаунте видеоролик, на кадрах которого мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские высказывания.
Как сообщает Sky News, мопса зовут Будда, и он принадлежит подруге Марка Мичэна.
В 2016 году в полицию поступило обращение после того, как видео шотландца набрало более трех миллионов просмотров. Тогда же автор ролика был задержан. Мужчина отрицает свою вину в том, что публиковал какие-либо оскорбительные материалы.
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