Шотландца оштрафовали за ролик с «зигующим» мопсом

На кадрах видео мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские высказывания.

Шотландца Марка Мичэна оштрафовали на £800 за то, что он опубликовал в своем аккаунте видеоролик, на кадрах которого мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские высказывания.

Как сообщает Sky News, мопса зовут Будда, и он принадлежит подруге Марка Мичэна.

В 2016 году в полицию поступило обращение после того, как видео шотландца набрало более трех миллионов просмотров. Тогда же автор ролика был задержан. Мужчина отрицает свою вину в том, что публиковал какие-либо оскорбительные материалы.