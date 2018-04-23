Мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей за видео с «зигующим» мопсом

Жителя Шотландии Марка Мичэна оштрафовали на 800 фунтов стерлингов (порядка 70 тысяч рублей) за видеоролик с «зигующим» мопсом. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Мопс по кличке Будда поднимал лапу каждый раз, как Мичэн произносил нацистские высказывания. В итоге полиция задержала его. Выяснилось, что собака принадлежит его подруге. Шотландец отрицает свою вину в том, что публиковал в интернете материалы с оскорбительным содержанием.

Его дело вызвало различную реакцию в обществе. Одни осудили его за такую выходку, другие наоборот собрались у здания суда, протестуя против посягательств на свободу слова.

Ранее соседи ополчились против жительницы Пушкина с 20 мопсами в квартире. Недовольные жалуются на запах в подъезде, шум и пытаются выселить ее. Некоторые соседи ее поддерживают и говорят, что собаки никому не мешают и содержатся в чистоте.