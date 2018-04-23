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В России снизилось число преступлений против мигрантов из Центральной Азии
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В России снизилось число преступлений против мигрантов из Центральной Азии 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 23 апр — Sputnik. Число преступлений против граждан Центральной Азии в России снизилось в восемь раз, говорится в докладе Евразийского аналитического клуба «О преступности против мигрантов из Центральной Азии в России».
Согласно статистике МВД РФ, количество преступлений против иностранцев в России составляет 12-16,5 тысячи в год, что, как утверждают эксперты Евразийского клуба, достаточно мало (0,7% преступлений, совершаемых в стране).
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"Кроме того, это в три-четыре раза меньше, чем число правонарушений, совершаемых иностранными гражданами в России", — уточняется в докладе.
По мнению специалистов, уровень преступлений против мигрантов сокращается с 1,17 до 0,93 преступлений на 1000 иностранцев (по данным статистики за 2010-2017 годы. — Прим. ред.).
"Фактически — людей в Россию приезжает больше, но преступлений против них фиксируется меньше", — говорится в документе.
Кроме того, по информации российского НКО «Сова», за семь лет число нападений на почве национальной розни сократилось в 15 раз, а количество преступлений против уроженцев Центральной Азии снизилось в восемь раз.
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